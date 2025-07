MS registra aumento de estupros e redução de homicídios em 2024, revela relatório

Mato Grosso do Sul teve aumento expressivo nos casos de estupro e queda nos homicídios ao longo de 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os estupros de vulnerável contra mulheres apresentaram crescimento de 64,2%, passando de 387 casos em 2023 para 641 em 2024. A legislação considera como vulneráveis as vítimas menores de idade, pessoas com deficiência mental, enfermidades ou qualquer condição que as impeça de consentir o ato.

Entre os municípios com maiores taxas de estupro, Dourados aparece na 10ª posição nacional, com 90,9 registros para cada 100 mil habitantes em 2024. Apesar da alta taxa, o município caiu cinco posições no ranking em relação a 2023, quando ocupava o 5º lugar, uma queda de 1,3% nos números absolutos. Outro município sul-mato-grossense que integra o ranking é Três Lagoas, na 36ª posição, com uma taxa de 67,9 estupros por 100 mil habitantes.

Por outro lado, o estado teve redução de 9,5% nas Mortes Violentas Intencionais (MVI), que englobam homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes causadas por intervenções policiais. Foram 544 vítimas em 2024, frente a 601 em 2023.

Os homicídios dolosos caíram 6%, passando de 448 para 421 casos, enquanto as mortes em decorrência de ações policiais reduziram 34,4%, de 131 para 86 ocorrências. Já os latrocínios subiram de 6 para 22 casos — um aumento de 266,7%.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é produzido anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados das secretarias estaduais de segurança, polícias civis e militares, Polícia Federal e Ministério da Justiça.