MS registra mais de 26 mil casos prováveis de dengue e chikungunya

Mato Grosso do Sul ultrapassou, até a 25ª semana epidemiológica de 2025, a marca de 26,5 mil casos prováveis de dengue e chikungunya. Os dados, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apontam um cenário de alta incidência, principalmente em municípios do interior.

Dengue

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Dengue, Mato Grosso do Sul contabiliza 13.760 casos prováveis da doença. Desses, 6.523 já foram confirmados, com 15 mortes confirmadas.

Os municípios com as maiores taxas de incidência incluem Jateí, Figueirão, Inocência, Água Clara e Selvíria, todos com mais de 3.800 casos por 100 mil habitantes.

Chikungunya

No caso da chikungunya, já foram contabilizados 12.816 casos prováveis e 531 casos confirmados, com quatro óbitos. Maracaju lidera os casos, com 1.554 casos confirmados da doença.

Municípios como Jateí, Glória de Dourados, Maracaju, Sonora e Terenos concentram os maiores índices da doença, com mais de 4.000 casos por 100 mil habitantes, classificada como alta incidência.