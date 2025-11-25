MS registra mais de 27 mil casos prováveis de arboviroses em 2025

Mato Grosso do Sul registra um cenário de alta incidência de arboviroses. O boletim epidemiológico da 46ª semana de 2025, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (24), aponta 13.696 casos prováveis de Dengue, com 8.319 confirmações. O estado soma 18 óbitos confirmados por causa da doença, com outros sete ainda sob investigação.

As perdas ocorreram em 15 municípios, incluindo Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Oito das vítimas apresentavam algum tipo de comorbidade. Por outro lado, três municípios, Sonora, Nioaque e Rio Brilhante, apresentaram incidência baixa de casos confirmados nos últimos 14 dias.

Vacinação e Imunização

As autoridades de saúde aplicaram 201.633 doses do imunizante contra a Dengue na população-alvo. Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses no total. O esquema vacinal completo exige duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

A imunização tem como foco crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Esta faixa etária concentra o maior número de hospitalizações pela doença no grupo de 6 a 16 anos.

Chikungunya

O estado soma 13.721 casos prováveis de Chikungunya, com 7.546 confirmações. O documento confirma também 74 casos da doença em gestantes.

Foram confirmadas 16 mortes por Chikungunya nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Destas, doze vítimas possuíam algum tipo de comorbidade.

Diante do cenário, a SES orienta a população a evitar a automedicação. Em caso de sintomas de Dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima no município.