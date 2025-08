MS registra mais de 27 mil casos prováveis de dengue e chikungunya em 2025

Mato Grosso do Sul já soma 27.279 casos prováveis de dengue e chikungunya em 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde atualizados até a semana epidemiológica 30. Juntas, as duas doenças totalizam 34 mortes confirmadas neste ano.

O número de casos prováveis de dengue chegou a 13.666, com 7.636 confirmações e 16 óbitos confirmados, sendo a taxa de incidência de 495,7 casos por 100 mil habitantes, o que indica situação de alta circulação viral em várias regiões.

Entre os municípios com maior incidência de dengue, Jateí (9.816), Figueirão (7.177) e Inocência (6.044) lideram o ranking.

Incidência de casos prováveis de Dengue – Reprodução/Boletim SES

Já a chikungunya contabiliza 13.613 casos prováveis e 6.629 casos confirmados, além de 70 casos confirmados em gestantes. O número de óbitos confirmados chegou a 16, com destaque para a alta incidência em Jateí, Terenos e Glória de Dourados, que registram índices superiores a 6 mil casos por 100 mil habitantes.

Já para chikungunya, os maiores índices também estão em Jateí (11.600), Terenos (6.565) e Glória de Dourados (6.549).

Incidência de casos prováveis de Chikungunya – Reprodução/Boletim SES

A circulação simultânea dos vírus preocupa as autoridades sanitárias, que reforçam a importância das ações de controle do vetor Aedes aegypti, incluindo o monitoramento com ovitrampas, eliminação de criadouros e ações comunitárias.

Além do enfrentamento direto às doenças, o estado também segue com a campanha de vacinação contra a dengue, direcionada à faixa etária de 10 a 14 anos. Até julho, foram aplicadas mais de 181 mil doses, com cobertura de 58,7% para a primeira dose e 31,4% para a segunda.