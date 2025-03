MS registra mais de 5 mil casos prováveis de dengue

O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (27) pela Sesau informa que Mato Grosso do Sul já registrou 5.753 casos prováveis de dengue, sendo 2.045 casos confirmados e 7 óbitos em decorrência da doença.

A região Leste do estado apresenta o maior número de casos confirmados da doença. Selvíria é o município com mais infectados, registrando 272 casos confirmados, seguido por Três Lagoas, com 190 casos, e Chapadão do Sul, com 159 casos. A capital ocupa a quinta colocação, com 117 casos confirmados de dengue.

O esquema vacinal contra a dengue é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas, e é indicado para crianças de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença.