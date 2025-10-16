Veículos de Comunicação
Campo Grande

CLIMA & TEMPO

MS registra temperaturas altas e chuva isolada ao longo desta quinta-feira

Calor volta com pancadas isoladas em MS nesta quinta (16); Inmet emite alerta e regiões têm máximas elevadas ao longo do dia.

Adriano Hany

Céu com nuvens de chuva sobre Campo Grande em tarde de calor.
Calor e pancadas isoladas marcam a quinta-feira em Mato Grosso do Sul, com alerta do Inmet em áreas do estado

O tempo fica instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (16/10), com calor e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Embora a manhã comece abafada, a nebulosidade tende a aumentar e, com ela, a possibilidade de chuva em vários pontos do estado. Além disso, o Inmet mantém alerta amarelo para áreas de MS, com indicação de precipitações pontuais e rajadas de vento.

Em Campo Grande, são previstos 34°C de máxima e 23°C de mínima, com aumento de nuvens à tarde e chance de pancadas rápidas. Em caso de chuva forte, podem ser registradas rajadas de vento; por isso, recomenda-se redobrar a atenção em vias com árvores e fiação exposta. Ainda assim, períodos de melhoria devem ocorrer entre as aberturas de sol.

Previsão do Tempo por Região

Na região de Dourados, o calor predomina e a máxima chega a 35°C, com possibilidade de pancadas ao fim do dia. Amambai deve alcançar 33°C sob tempo abafado e instável, enquanto Ponta Porã fica próxima de 33°C, com céu variando de parcialmente nublado a nublado. Nesse eixo sul, a combinação de calor e umidade favorece chuvas curtas, porém localmente intensas.

Na Costa Leste, são indicadas máximas mais elevadas: Três Lagoas pode bater 38°C, com pancadas isoladas no período da tarde; Aparecida do Taboado oscila perto de 36°C; e Paranaíba tende a registrar 38°C sob forte calor e aumento de nuvens. Entre a manhã e a tarde, podem ser observadas formações de células de chuva com curta duração.

Pelo Norte, o tempo segue abafado. Coxim chega a 36°C, com chance de pancadas; Sonora aponta 35°C e instabilidade à tarde; Pedro Gomes pode marcar 37°C a 38°C, com chuva rápida e isolada em pontos do município. Apesar de momentos de sol, a sensação térmica deve permanecer alta.

No Pantanal, o cenário é de calor extremo. Corumbá alcança 38°C com pancadas isoladas entre a tarde e a noite; Porto Murtinho fica entre 39°C e 40°C, com possibilidade de chuva passageira no fim do dia. Por fim, vale lembrar: em caso de rajadas de vento, evite se abrigar sob árvores, mantenha distância de placas e não utilize aparelhos ligados à tomada durante descargas elétricas.

