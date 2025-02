MS registrou 90 pedidos de recuperação judicial em 2024

Este ano a Lei de Falências e Recuperação Judicial completou 20 anos. No ano passado, o Brasil registrou 2.273 solicitações, o maior índice desde o início da série histórica em 2005, representando um aumento de 61,8% em relação a 2023, segundo dados do Serasa. No estado do Mato Grosso do Sul, foram 90 pedidos em 2024. O diretor do Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud), Luiz Alexandre Cristaldo, participou de entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira (18) durante o Jornal CBN Campo Grande e falou mais sobre o assunto.

“Mato Grosso do Sul tem algumas particularidades,. É um estado novo, criado em 1979, e se você comparar os números do MS em relação à pedidos de recuperação judicial, você percebe que apenas de 2023 para 2024 que houve uma explosão de 291%, pros restantes dos anos anteriores os pedidos de recuperação judicial no estado foram inferiores aos outros estados da federação […] Foi uma junção de valores que fizeram as empresas do estado a chegarem nessa situação“, explicou o diretor.

Confira a entrevista completa: