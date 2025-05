MS Saúde ultrapassa 87 mil atendimentos com exames e cirurgias no SUS

O programa MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas ultrapassou a marca de 87,5 mil atendimentos realizados em Mato Grosso do Sul desde que foi lançado, em maio de 2023. Desse total, foram realizados 51.353 exames e 36.131 cirurgias eletivas nos 79 municípios do Estado, com o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos no SUS.

Somente na segunda fase do programa, entre maio de 2024 e abril deste ano, foram contabilizados cerca de 46 mil atendimentos — sendo 25,4 mil exames e 26,3 mil cirurgias. O programa tem promovido mutirões e atendimentos em várias especialidades médicas, ampliando o acesso da população a serviços de saúde historicamente represados, principalmente no interior do Estado.

MS Saúde: Ampliação e Impacto

A terceira fase do MS Saúde foi lançada na última quarta-feira (30) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nessa nova etapa, o programa passa a incluir tratamento odontológico para pacientes especiais em ambiente hospitalar com sedação, além de cirurgias de ombro e a ampliação de procedimentos em urologia. A vigência da nova fase vai de 1º de maio até 31 de dezembro de 2025.

O programa realiza cerca de 140 tipos de procedimentos cirúrgicos eletivos, como oftalmologia, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, cirurgia vascular e otorrinolaringologia. Também são oferecidos 74 tipos de exames diagnósticos, entre eles: ressonância magnética, tomografia, endoscopia, colonoscopia, cintilografia e holter.

Descentralização e Adesão ao Programa

Segundo a SES, o projeto tem como diferencial a descentralização dos atendimentos, aproximando os serviços da população. A adesão é feita pelas secretarias municipais de Saúde, que apresentam propostas baseadas nas necessidades locais, considerando a demanda reprimida e a estrutura disponível. A execução ocorre por meio de mutirões ou atendimentos eventuais, com apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MS) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, afirmou que o MS Saúde é um esforço contínuo para garantir o acesso a serviços essenciais do SUS. “O programa nasceu para enfrentar uma fila histórica e oferecer atendimento com mais agilidade e humanidade”, declarou.

Já a coordenadora do programa, Maria Angélica Benetasso, destacou o impacto social da iniciativa. “Cada exame e cirurgia representa uma vida com mais dignidade, uma família com mais esperança. Estamos levando saúde de qualidade a todas as regiões do Estado”, disse.