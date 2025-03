MS se posiciona no centro do debate das políticas públicas fiscais e tributárias no país

Mato Grosso do Sul conquistou um papel de destaque no cenário nacional ao eleger, pela primeira vez, um representante do Centro-Oeste para a presidência do Comsefaz, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda.

O secretário de Estado de Fazenda, Flávio César, eleito por unanimidade para o cargo, concedeu uma entrevista exclusiva à Massa FM Campo Grande, nesta sexta-feira (28) e compartilhou sua visão sobre o atual momento fiscal do estado e o papel crescente de Mato Grosso do Sul nas discussões tributárias nacionais.

Pela primeira vez, MS se posiciona no centro desses debates e quebra o eixo tradicional de liderança do Norte e Nordeste do país à frente do Comsefaz.

Secretário no estúdio da Massa FM – Foto: Luiz Soares/RCN67

“Estamos trabalhando diretamente no comitê gestor dessa nova reforma e em outras propostas que estão em tramitação, como o PLP 108. A ideia é simplificar e tornar o sistema tributário mais eficiente para todos os estados e municípios, sem prejudicar as finanças estaduais”, explicou o secretário.











Flávio César também comentou sobre a classificação inédita do estado com a nota Capag A+, concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, destacando a solidez financeira de MS e sua capacidade de honrar compromissos fiscais.

Acompanhe a entrevista na íntegra