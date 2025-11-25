Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

MS segue com calor intenso e baixa umidade nesta terça-feira

Estado combina calor intenso, nebulosidade variável e chuva isolada em alguns municípios

Ana Lorena Franco

Máximas chegam perto dos 40°C - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul segue quente e com tempo seco nesta terça-feira (25). os índices podem variar de 15% a 30%, segundo o centro de monitoramento do tempo e do clima.

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com sensação térmica de 15,7°C, mas ao longo do dia a temperatura sobe e a Capital tem máxima de 33°C, com variação de nebulosidade e ventos fracos a moderados.

Dourados

Dourados tem céu nublado pela manhã e à tarde, ventos fracos e máxima de 34°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado estão sob alerta de tempestade do Inmet, com acúmulo de 60 milímetros por hora e ventos de até 10 quilômetros por hora. Três Lagoas tem chuva isolada pela manhã e os termômetros atingem os 33°C. Aparecida do Taboado também atinge os 33°C, mas as chuvas atingem o município no período vespertino e noturno.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 38°C e Sonora atinge os 37°C. Coxim tem chuva isolada pela manhã e, em Sonora, chove pela manhã e à tarde.

Pantanal

Em Corumbá, a máxima é de 39°C, com variação de nebulosidade. Porto Murtinho atinge os 38°C, também com variação de temperatura e ventos fracos.

