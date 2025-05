MS sem previsão de chuva nesta quarta-feira (21)

Nesta quarta-feira (21), o tempo segue seco e estável em Mato Grosso do Sul, que não tem nenhum alerta de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande

Campo Grande não tem previsão de chuva e atinge os 30°C, com céu nublado e ventos fracos, que variam para intensidade moderada durante a noite.

Dourados e região

Dourados atinge os 32°C, com céu nublado, mas sem chuvas. Amambai atinge os 30°C e Ponta Porã, 31°C, ambos sem previsão de chuva.

Costa Leste

Três Lagoas tem manhã clara e, ao longo do dia, poucas nuvens se formam no céu; a máxima é de 32°C. Aparecida do Taboado e Paranaíba também apresentam o mesmo cenário climático e ambos atingem os 31°C.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 34°C, sem previsão de chuva, com poucas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros de Pedro Gomes atingem os 33°C, com o mesmo cenário de tempo seco.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho não têm previsão de chuvas e permanecem com céu nublado e ventos fracos. A máxima em Corumbá é de 34°C, e Porto Murtinho atinge os 33°C nesta quarta-feira.