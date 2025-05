MS sob alerta de queda de temperatura acompanhada de chuvas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o estado de Mato Grosso do Sul está sob alerta de declínio de temperatura, com queda superior a 5ºC, nesta terça-feira (27).

A primeira onda de frio do ano tem previsão de início para amanhã (28), e sexta-feira (30) deve ser o pico do frio, com acentuada queda de temperatura.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 32°C hoje, com céu nublado e pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite.

Dourados

Dourados tem possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva mais intensas pela tarde e noite, com ventos moderados à tarde. A máxima para o segundo município do estado é de 33°C.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 33°C, Aparecida do Taboado tem máxima de 31°C e os termômetros de Paranaíba atingem os 32°C. Os três municípios seguem sem previsão de chuvas e com ventos fracos.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes atingem os 35°C. Os três municípios do norte têm previsão de pancadas de chuva pela tarde e noite.

Pantanal

Corumbá atinge os 35°C e tem possibilidade de chuva isolada pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite. Os termômetros de Porto Murtinho atingem os 34°C, com céu nublado e o mesmo cenário de pancadas de chuva previstas para a tarde e noite.