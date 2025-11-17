MS sob alerta de temperastes, com acúmulo de até 100 mm

A semana começa com alerta de tempestades sobre Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado tem acúmulo de até 100 milímetros ao longo do dia e ventos de até 100 quilômetros por hora nesta segunda-feira (17).

Campo Grande

A cidade de Campo Grande amanheceu chuvosa e a previsão é que continue assim ao longo desta segunda-feira, com pancadas de chuva em todos os períodos do dia e máxima de 31°C.

Dourados

Dourados tem pancadas de chuva mais intensas pela manhã, mas que diminuem nos demais períodos do dia; a máxima é de 25°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Sonora têm pancadas de chuva em todos os períodos do dia, mas, de manhã, há possibilidade de queda de granizo. Em Três Lagoas, os termômetros marcam 34°C e Aparecida do Taboado atinge os 35°C.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 34°C, com pancadas de chuva em todos os períodos do dia e, à tarde, as chuvas acompanham trovoadas. Sonora tem o mesmo cenário climático, mas atinge os 35°C.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho têm pancadas de chuva em todos os períodos do dia. Corumbá atinge os 35°C, enquanto Porto Murtinho tem temperaturas mais amenas, com máxima de 28°C.

Recomendações

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) orienta a população a evitar locais abertos durante raios, não se abrigar sob árvores e redobrar os cuidados em áreas sujeitas a enxurradas e alagamentos

Em caso de emergências, ligue para :