MS soma mais de 3,5 milhões de infrações e reforça fiscalização nas rodovias estaduais

Ao todo, Mato Grosso do Sul acumulou 3.584.816 infrações de trânsito em 2025, com um trânsito marcado por alto volume de infrações, crescimento da frota e intensificação das ações de fiscalização nas rodovias estaduais, segundo dados oficiais do Detran-MS e levantamentos da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário (GPAV).

Infrações crescem e se concentram em condutas recorrentes

A maior parte das infrações registradas em Mato Grosso do Sul em 2025 está classificada como média, com 1.291.215 ocorrências, o equivalente a cerca de 36% do total. Já as infrações graves somam 748.845 registros, aproximadamente 21%, enquanto as gravíssimas chegam a 731.121, representando pouco mais de 20% do total estadual.

Práticas como uso do celular ao volante, ultrapassagens em faixa contínua e transporte irregular de crianças continuam frequentes.

Além disso, durante as fiscalizações, 14.500 pessoas foram flagradas dirigindo sem possuir CNH, o que representa um contingente expressivo de condutores sem formação legal para conduzir veículos.

Quase 2 milhões de veículos circulam no Estado

Em 2025, o estado alcançou uma frota de 1.943.351 veículos, com automóveis representando cerca de 44,6% do total, seguidos por motocicletas, com equivalente a 21,4%. Caminhonetes representam aproximadamente 11,5%, enquanto motonetas, cerca de 7,4%

A distribuição regional mostra forte concentração na Capital, com quase 40% de toda a frota estadual. Dourados aparece em seguida com 340.760 veículos, o equivalente a 17,5%, enquanto Três Lagoas representa cerca de 7%.

Sinistros e veículos recuperados

Os dados do sistema Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Renaest) indicam que, em 2025, Mato Grosso do Sul registrou 15.249 sinistros de trânsito, com 4.741 veículos envolvidos e 29.592 pessoas feridas ou lesionadas e 131 óbitos.

O número de veículos recuperados nas rodovias estaduais dobrou em relação ao ano anterior. Em 2024, primeiro ano de funcionamento do Centro Integrado de Segurança Viária (CISV), foram 47 veículos recuperados. Já em 2025, o total chegou a 95, um aumento de 102%.

Além disso, as equipes da GPAV abordaram quase 41 mil veículos e realizaram mais de 40 mil testes de bafômetro, reforçando a fiscalização preventiva e repressiva.

Atualmente, a GPAV conta com quatro unidades operacionais em funcionamento, localizadas em Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Naviraí, cobrindo regiões estratégicas do estado.