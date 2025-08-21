MS soma mais de 7 mil casos confirmados de dengue e chikungunya

Mato Grosso do Sul registra 13.361 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 7.865 confirmados, com 17 óbitos já confirmados e outros 7 em investigação, segundo o boletim referente à 33ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quinta-feira (21).

Nos últimos 14 dias, municípios como Alcinópolis, Nioaque, Inocência, Ivinhema, Água Clara, Cassilândia, Maracaju, Bataguassu, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Sidrolândia, Dourados e Campo Grande tiveram incidência baixa de casos confirmados.

Os óbitos ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, sendo seis vítimas com alguma comorbidade.

A vacinação contra dengue teve 181.578 doses aplicadas da remessa de 241.030 recebidas do Ministério da Saúde, o que representa 75% da cobertura. O imunizante exige duas doses com intervalo de três meses, voltado para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Chikungunya

A Chikungunya também preocupa, com 13.575 casos prováveis, sendo 6.999 confirmados, incluindo 71 gestantes. O estado registrou 16 óbitos nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi, com 12 vítimas apresentando comorbidades.

A orientação às pessoas é evitar automedicação e procurar atendimento médico ao apresentar sintomas de dengue ou chikungunya, garantindo cuidado rápido e acompanhamento adequado