MS Supera abre cadastro para alunos técnicos e universitários de baixa renda

Alunos de baixa renda, que residem em Campo Grande há, no mínimo, dois anos, podem se inscrever no Programa MS Supera a partir desta segunda-feira (17). O programa oferece o benefício de um salário mínimo para estudantes de cursos técnicos ou universitários de redes pública ou privada, para reduzir a evasão escolar daqueles que estão em vulnerabilidade social.

Os alunos devem ter frequência regular na instituição de ensino, ser inscritos no Cadastro Único, não receber auxílio financeiro da mesma natureza do programa, entre outros requisitos previstos no edital.

As inscrições vão até 24 de março, e os interessados devem preencher os termos presentes no site da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e anexá-los no site www.mssupera.ms.gov.br.