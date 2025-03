MS Supera prorroga inscrições para esta terça-feira

O prazo para inscrições no MS Supera, programa que apoia estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, foi estendido até esta terça-feira (25), às 23h59. A iniciativa oferece auxílio financeiro de um salário mínimo (R$ 1.518) para alunos de cursos universitários e técnicos, com o objetivo de reduzir a evasão escolar.

Das 2.200 vagas disponíveis, 100 ainda estão abertas – 80 para graduação, presencial ou a distância, e 20 para cursos técnicos. Os candidatos que atenderem aos critérios, mas não forem classificados dentro desse limite, serão incluídos em um cadastro de reserva.

O calendário do processo seletivo também passou por ajustes. A análise das inscrições ocorrerá até 28 de março. O prazo para recursos será de 1º a 4 de abril, e o resultado final está previsto para 9 de abril. A assinatura do Termo de Concessão do benefício deverá ser feita entre 10 e 14 de abril, enquanto o pagamento ocorrerá entre 15 e 23 de abril.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) (www.sead.ms.gov.br), anexando a documentação exigida.

Entre os requisitos para participar estão: residência em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, matrícula regular em curso técnico ou universitário, renda individual de até 1,5 salário mínimo ou familiar de até três salários mínimos, e inscrição no CadÚnico. Além disso, o candidato não pode ter graduação, reprovações em mais de quatro disciplinas nem receber outro benefício financeiro com a mesma finalidade.

A classificação levará em conta critérios como pertencimento a comunidade indígena, menor renda, maternidade solo, deficiência e idade.