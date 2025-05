MS tem 163 escolas selecionadas pelo MEC para receber internet de alta velocidade

Mato Grosso do Sul tem 163 escolas elegíveis à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), que deve levar internet de alta velocidade e redes Wi-Fi a milhares de unidades de ensino em todo o país.

A iniciativa é do Governo Federal, junto aos ministérios das Comunicações (MCom) e da Educação (MEC). Nesta semana, o MEC enviou ao Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) uma lista com mais de 14 mil escolas elegíveis em todo o país.

A próxima etapa para viabilizar o edital será definida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O fundo busca melhorar a qualidade das redes para aumentar a conectividade de escolas em todo o país, reduzindo desigualdades no acesso ao ensino de qualidade.