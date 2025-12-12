MS tem 6,3% de alta e puxa avanço nacional dos serviços

Mato Grosso do Sul registrou um dos maiores crescimentos do país no volume de serviços em outubro, com alta de 6,3% na comparação com setembro, segundo dados do IBGE. O desempenho colocou o estado entre as principais contribuições positivas do mês, acima do avanço nacional, que foi de 0,3%.

O crescimento sul-mato-grossense destacou-se ao lado de Espírito Santo (4,6%), Paraná (2,5%) e Rio de Janeiro (2,0%), enquanto estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal registraram queda.

A expansão local foi impulsionada, principalmente, pelo ramo de transportes e serviços auxiliares, que tem peso significativo na atividade econômica do estado e acompanha o bom momento do transporte aéreo de passageiros e da logística de cargas, ambos em alta no cenário nacional.

Crescimento Econômico Detalhado

Na comparação com outubro do ano passado, Mato Grosso do Sul cresceu 8,4% — uma das maiores taxas entre as 27 unidades da federação. O resultado superou regiões mais populosas, como São Paulo (2,9%) e Rio de Janeiro (4,9%), e refletiu expansão disseminada em setores como tecnologia da informação, operações logísticas, serviços corporativos e atividades turísticas.

O acumulado de janeiro a outubro também foi positivo, com crescimento de 2,8%, acompanhando a tendência nacional. No turismo, segmento monitorado separadamente pelo IBGE, 13 dos 17 estados pesquisados tiveram aumento, incluindo Mato Grosso do Sul, impulsionado por maior movimento de hotéis, eventos e transporte aéreo.

Com o desempenho de outubro, o estado consolidou sua posição entre os que mais contribuíram para o avanço do setor de serviços no país, em um momento em que a atividade supera os níveis pré-pandemia e sustenta parte da expansão da economia brasileira em 2025.