MS tem 750 pontos vulneráveis à exploração sexual e campanha quer conscientizar usuários de rodovias

Para combater exploração sexual de crianças e adolescentes e o trabalho infantil durante o período de Carnaval em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e instituições parceiras estão promovendo uma campanha de conscientização.

A iniciativa faz parte da ação “Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela Proteção”, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Panfletos que foram distribuídos aos passageiros – Foto: Luiz Gustavo Soares/CBN-CG

A campanha busca alertar a população sobre os riscos que crianças e adolescentes enfrentam em períodos festivos, quando há maior circulação de pessoas, consumo de bebidas alcoólicas e aumento da vulnerabilidade dos menores.

Em Campo Grande, as ações estão sendo realizadas no Terminal Rodoviário desde ontem (26), com a distribuição de panfletos e palestras educativas dentro dos ônibus.

Mapeamento de pontos vulneráveis

Desde 2003, a PRF utiliza o Projeto Mapear para identificar e classificar locais com risco de exploração sexual infantil nas rodovias federais. No último biênio (2023/2024), foram identificados 750 pontos vulneráveis em Mato Grosso do Sul, sendo 174 em postos de combustíveis e 118 em bares.

Campo Grande lidera com 73 locais, seguida por Dourados, com 70. A BR-163 acumula o maior número de pontos vulneráveis, totalizando 309.

Os pontos são classificados em quatro categorias:

Crítico: 25 locais

25 locais Risco alto: 155 locais

155 locais Risco médio: 266 locais

266 locais Risco baixo: 304 locais

Conscientização e atuação conjunta

De acordo com a chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF/MS, Stéfanie Amaral, a campanha visa sensibilizar a sociedade sobre a importância de proteger crianças e adolescentes.

“Essa ação ocorre no período do Carnaval justamente porque há grandes eventos e aglomerações, o que pode aumentar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes. A responsabilidade de protegê-los é de todos: Estado, família e sociedade. A ideia é informar sobre os tipos de violência, como identificá-los e agir para prevenir e combater essas situações”, destacou Stéfanie.

Além da PRF, outras instituições participam da campanha. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) reforça ações de segurança viária e combate à exploração infantil, principalmente em áreas urbanas e rodovias próximas a cidades turísticas como Corumbá e Bonito.

Já a CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163, atua na disseminação de informações sobre segurança no trânsito e proteção infantil.

Denúncias e canais de apoio

A PRF reforça que qualquer suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes deve ser denunciada. O principal canal para isso é o Disque 100, que recebe denúncias de forma anônima e encaminha os casos às autoridades competentes.