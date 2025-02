MS tem 804 casos confirmados desde o início do ano

O último boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que Mato do Grosso do Sul já registrou 804 casos de dengue e 2.515 casos suspeitos desde o começo do ano.

Já segundo no Painel de monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde, o estado ocupa a 9ª posição em incidência de possíveis casos da doença com 2.752 casos suspeitos.

As cidades com maiores índices de possíveis casos de dengue estão no Leste. Selvíria possui o maior número de casos confirmados, são 169; seguida por Três Lagoas, com 72; Chapadão do Sul, com 60; Inocência, com 56 e Aparecida do Taboado, com 55 casos.

Além disso, Mato Grosso do Sul já teve uma morte por dengue e outras duas estão sendo investigadas.

Ainda no mês de fevereiro, foi registrado o primeiro caso da dengue tipo 3 no estado depois de 18 anos sem registros.

Vacinação

Uma das principais estratégias para combater a disseminação da doença, reduzindo o número de casos graves e evitando o agravamento da doença, é a vacinação.

Pessoas com faixa etária entre 4 e 59 anos podem receber a vacinação de dengue, feita em duas doses, com intervalo de três meses entre uma dose e outra.