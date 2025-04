MS tem 8,9 mil contratos de empréstimos no Crédito do Trabalhador

O estado de Mato Grosso do Sul contabilizou 8.952 contratos negociados entre 21 de março e 3 de abril no novo consignado do Crédito do Trabalhador, disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital.

No estado, 8.923 trabalhadores contrataram o novo consignado, que oferece taxas de juros mais baixas. O total emprestado ultrapassa R$ 60,2 milhões, com valor médio por empréstimo de R$ 6.726,81 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$ 371,11 e 18 meses.

Desde 21 de março, R$ 3,3 bilhões já foram concedidos em empréstimos consignados aos trabalhadores com carteira assinada nas 27 unidades da Federação. No total, 532.743 contratos foram firmados, com um valor médio de R$ 6.209,65 por trabalhador.

As parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses. Atualmente, o Brasil conta com mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada.

Cautela

A Medida Provisória que criou o Crédito do Trabalhador foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de março, em solenidade em Brasília. Na ocasião, o presidente enfatizou que a intenção não é endividar os brasileiros, mas, sim, gerar oportunidades, tirar os mais vulneráveis dos juros caros, promover inclusão produtiva e gerar qualidade de vida.

Para obter o crédito, as instituições financeiras consideram fatores como tempo de trabalho, salário e as garantias oferecidas pelo trabalhador na solicitação do empréstimo. O trabalhador pode utilizar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia, mas também tem a opção de não oferecer nenhuma garantia.

Com base nesses critérios, os bancos avaliam o risco e definem a liberação do crédito. Além disso, o valor das parcelas não pode ultrapassar 35% da renda mensal do trabalhador.

UF Empréstimos Trabalhadores Méd. Valor (R$) Méd. Parcelas (R$) Méd. Qtde. Parcelas Total (R$) Brasil 532.743 531.006 6.209,65 350,46 18 3.308.149.871,13 São Paulo 131.655 131.306 6.446,90 362,79 18 848.766.044,05 Rio de Janeiro 51.299 51.124 5.268,74 320,07 16 270.281.284,47 Minas Gerais 44.324 44.146 6.395,16 352,73 18 283.459.135,08 Rio Grande do Sul 35.548 35.451 6.052,70 341,24 18 215.161.399,70 Paraná 32.362 32.268 6.634,73 356,05 19 214.713.102,80 Bahia 26.940 26.851 5.418,70 319,41 17 145.979.777,55 Ceará 20.973 20.894 5.254,45 308,98 17 110.201.657,23 Santa Catarina 20.264 20.212 7.215,90 372,45 19 146.223.030,90 Pará 20.111 20.055 6.221,70 350,50 18 125.124.651,42 Goiás 18.958 18.867 6.861,69 376,70 18 130.083.896,07 Pernambuco 18.656 18.585 5.382,99 315,13 17 100.425.021,16 Amazonas 13.795 13.745 5.512,93 338,28 16 76.050.937,61 Maranhão 12.146 12.097 5.857,57 338,14 17 71.146.101,88 Distrito Federal 11.465 11.423 9.809,75 489,45 20 112.468.792,53 Mato Grosso 9.928 9.895 7.477,51 416,14 18 74.236.752,11 Mato Grosso do Sul 8.952 8.923 6.726,81 371,11 18 60.218.410,30 Rio Grande do Norte 7.600 7.579 5.595,06 304,64 18 42.522.437,54 Espírito Santo 7.585 7.554 5.619,19 343,69 16 42.621.590,10 Paraíba 7.249 7.226 5.248,92 299,63 18 38.049.388,78 Piauí 6.971 6.943 5.922,75 315,47 19 41.287.486,52 Alagoas 6.292 6.269 5.477,47 322,48 17 34.464.256,69 Sergipe 4.254 4.235 5.979,18 327,17 18 25.435.429,96 Rondônia 4.060 4.044 7.006,20 364,85 19 28.445.174,45 Roraima 3.323 3.315 5.867,76 341,98 17 19.498.568,12 Tocantins 3.047 3.033 6.984,05 379,70 18 21.280.396,71 Acre 2.506 2.494 5.906,79 330,60 18 14.802.416,76 Amapá 2.328 2.320 6.172,30 351,37 18 14.369.106,63

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Números consolidados em 3 de abril de 2025