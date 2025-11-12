MS tem alerta de tempestades e temperaturas acima de 35°C

Nesta quarta-feira (12), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 quilômetros por hora no Pantanal e Norte do estado.

Este cenário está associado ao transporte de calor e umidade que, com a passagem de uma frente fria, mantém instabilidades em Mato Grosso do Sul até sábado (15).

Campo Grande

Os termômetros de Campo Grande já marcavam 25,8°C às seis da manhã desta quarta-feira. A máxima de hoje é de 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva isolada à tarde e à noite e ventos fracos a moderados em todos os períodos do dia.

Dourados

Dourados tem máxima de 37°C, com ventos fracos e chuva isolada no período vespertino e noturno.

Costa Leste

Aparecida do Taboado tem chuva isolada à tarde e à noite, enquanto Três Lagoas tem pancadas de chuva à noite. Ambos os municípios têm máxima de 36°C.

Costa Norte

Coxim tem chuvas em todos os períodos do dia, assim como Sonora. Em Coxim, a máxima é de 36°C e Sonora atinge os 37°C.

Pantanal

Em Corumbá, os termômetros atingem os 39°C, com chuva isolada pela manhã e possibilidade de pancadas mais intensas nos períodos vespertino e noturno. Porto Murtinho tem o mesmo cenário climático, mas a máxima é de 37°C.