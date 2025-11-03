MS tem alerta de tempestades e ventos de até 60 km/h

Nesta segunda-feira (3), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de até 50 milímetros e ventos que variam entre 40 e 60 quilômetros por hora, além de risco de queda de granizo.

Campo Grande

Campo Grande tem pancadas de chuva em todos os períodos do dia, mas que podem ficar mais intensas, acompanhadas de trovões e ventos fracos a moderados; a máxima é de 33°C.

Dourados

Dourados tem máxima de 32°C, com pancadas de chuva isolada e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 30°C, com chuva em todos os períodos do dia, com pancadas mais intensas à tarde e à noite.

Costa Norte

Coxim e Sonora têm pancadas de chuva em todos os períodos do dia. A máxima em Coxim é de 34°C e Sonora atinge os 35°C.

Pantanal

Corumbá tem calor intenso, com máxima de 38°C, enquanto Porto Murtinho atinge os 34°C. Ambos têm previsão de pancadas de chuva isolada em todos os períodos do dia.