Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

MS tem baixa umidade e calor intenso nesta quarta-feira

Com máximas que chegam a 41 °C no Norte do estado, previsão indica tempo firme e baixa nebulosidade

Ana Lorena Franco

Os índices de umidade podem ficar abaixo dos 12% - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul terá uma quarta-feira (10), com tempo firme e calor intenso. Além disso, segundo o Climatempo, os índices de umidade podem ficar abaixo dos 12%, o que acende um alerta à nossa saúde. Por isso, é importante se hidratar e evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 35°C, com poucas nuvens e ventos fracos pela manhã e, à tarde e à noite, o céu fica claro e os ventos podem ter intensidade moderada, com rajadas mais intensas em alguns momentos.

Dourados 

Dourados tem ventos fracos e baixa nebulosidade em todos os períodos do dia, com máxima de 35 °C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 37 °C e Aparecida do Taboado atinge os 36°C; ambos não têm previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim atinge os 40 °C, Sonora tem máxima de 41 °C e Pedro Gomes, 39 °C. Os três municípios do norte têm baixa nebulosidade e ventos fracos durante o dia.

Pantanal

Também não há previsão de chuva no Pantanal e o calor é intenso: Corumbá atinge os 40 °C e Porto Murtinho tem máxima de 39 °C.

