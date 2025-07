MS tem baixa umidade e tempo ensolarado nesta quarta-feira

Segundo o Climatempo, uma massa de ar seco ganha força nesta quarta-feira (9) e garante elevação de temperaturas e tempo ensolarado nesta quarta-feira. Mato Grosso do Sul está sob alerta de baixa umidade, com índices entre 21% e 30%. Lembrando que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é um índice de 60%.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 28°C, com ventos fracos pela manhã, que podem ter intensidade moderada à tarde e à noite, além de poucas nuvens no céu.

Dourados e Ponta Porã

Os termômetros de Dourados marcam 26°C, com pouca nebulosidade e ventos fracos em todos os períodos do dia. Ponta Porã tem o mesmo cenário, mas a máxima é de 26°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Paranaíba têm muitas nuvens no céu pela manhã, mas a nebulosidade diminui ao longo do dia, além de os termômetros marcarem 29°C. Aparecida do Taboado tem o mesmo cenário de baixa nebulosidade e a máxima é de 28°C.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 30°C, Sonora, 32°C, e Pedro Gomes tem máxima de 29°C; os três têm variação de nebulosidade, com ventos fracos.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho têm ventos fracos, poucas nuvens e sem previsão de chuva; Corumbá atinge os 32°C e Porto Murtinho, 31°C.