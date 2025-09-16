Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

MS tem calor de até 40°C nesta terça, com pancadas de chuva e alerta de tempestade

Regiões do Pantanal e Norte seguem com tempo seco e calor intenso, enquanto parte do estado enfrenta pancadas de chuva

Ana Lorena Franco

O acúmulo de chuva chega a 50 milímetros nesta terça-feira - Foto: Arquivo RCN67
O acúmulo de chuva chega a 50 milímetros nesta terça-feira - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul segue com o calor intenso nesta terça-feira (16), mas o deslocamento de umidade na atmosfera traz pancadas de chuva acompanhadas de raios de forma isolada no estado. 

A faixa Noroeste até Sul está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): as chuvas acumulam 50 milímetros hoje, com ventos de até 60 quilômetros por hora.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 39°C e tem céu nublado com ventos fracos em todos os períodos do dia.

Dourados 

Dourados tem máxima de 34°c, com chuva isolada pela manhã e céu nublado, mas sem previsão de chuva nos demais períodos.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 39°C, com variação de nebulosidade durante o dia, mas não chove. Aparecida do Taboado tem o mesmo cenário, mas a máxima é de 40°C.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes atingem os 39°C, com tempo seco e ventos fracos.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 39°C e pancadas de chuva durante a manhã e tarde atingem o município. Em Porto Murtinho também chove pela manhã e tarde, mas a máxima é de 36°C.

