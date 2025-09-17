MS tem calor intenso e pancadas de chuva nesta quarta-feira

As chuvas continuam em algumas regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (17), principalmente nas regiões Central e Leste, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 37°C e a capital tem chuvas isoladas pela tarde e à noite, com ventos que variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Dourados

Em Dourados, o céu fica nublado pela manhã e há possibilidade de chuva isolada com ventos fracos nos demais períodos; a máxima é de 36°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 37°C e Aparecida do Taboado atinge os 36°C. Três Lagoas tem chuva isolada no período vespertino e noturno, enquanto Aparecida do Taboado tem chuvas à noite.

Costa Norte

Coxim tem chuvas em todos os períodos do dia e atinge os 37°C. Sonora tem calor mais intenso – 39°C – e também chove em todos os períodos, mas à noite as chuvas acompanham trovoadas.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho atingem os 38°C, com pancadas de chuva e trovões no período vespertino e noturno.