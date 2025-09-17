Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PREVISÇAO DO TEMPO

MS tem calor intenso e pancadas de chuva nesta quarta-feira

Temperatura na Capital chega a 37°C e municípios registram pancadas de chuva ao longo do dia

Ana Lorena Franco

Regiões Central e Leste devem ter pancadas de chuva mais intensas - Foto: Arquivo RCN67
Regiões Central e Leste devem ter pancadas de chuva mais intensas - Foto: Arquivo RCN67

As chuvas continuam em algumas regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (17), principalmente nas regiões Central e Leste, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 37°C e a capital tem chuvas isoladas pela tarde e à noite, com ventos que variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Dourados 

Em Dourados, o céu fica nublado pela manhã e há possibilidade de chuva isolada com ventos fracos nos demais períodos; a máxima é de 36°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 37°C e Aparecida do Taboado atinge os 36°C. Três Lagoas tem chuva isolada no período vespertino e noturno, enquanto Aparecida do Taboado tem chuvas à noite.

Costa Norte

Coxim tem chuvas em todos os períodos do dia e atinge os 37°C. Sonora tem calor mais intenso – 39°C – e também chove em todos os períodos, mas à noite as chuvas acompanham trovoadas.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho atingem os 38°C, com pancadas de chuva e trovões no período vespertino e noturno.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos