Início Campo Grande

previsão do tempo

MS tem clima típico de verão, com calor e chuva nesta terça-feira

Temperaturas elevadas, alta umidade e pancadas de chuva atingem todas as regiões do estado

Ana Lorena Franco

Máximas chegam a 38 °C, com chuva e trovoadas - Foto: Arquivo RCN67

Nesta terça-feira (30), Mato Grosso do Sul tem um clima típico de verão, com calor, alta umidade e pancadas de chuva, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Campo Grande

Campo Grande atinge os 31 °C, com chuva em todos os períodos do dia e ventos fracos a moderados.

Dourados

Dourados tem máxima de 34 °C, com pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas marcam 34 °C, e Aparecida do Taboado atinge os 37 °C, ambos com pancadas de chuva em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim e Sonora têm máxima de 37 °C, com pancadas de chuva isoladas em todos os períodos do dia.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá atinge os 38 °C, com pancadas de chuva e trovões ao longo do dia. Porto Murtinho tem o mesmo cenário climático, e a máxima é de 37 °C.

