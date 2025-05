MS tem fim de semana recheado de atrações culturais, shows e eventos gratuitos

O primeiro fim de semana de maio chega com uma extensa programação cultural em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande ao interior do estado, o público poderá conferir shows gratuitos, exposições, feiras, oficinas e festivais gastronômicos para todas as idades.

Na capital, o projeto MS ao Vivo abre sua temporada 2025 com show gratuito da cantora Luísa Sonza, neste domingo (4), no Parque das Nações Indígenas. A abertura ficará por conta da sul-mato-grossense Paolla. No sábado (3), o destaque é o show da banda de hardcore Dead Fish, no Blues Bar.

Outros eventos movimentam Campo Grande ao longo do fim de semana. Entre eles estão a tradicional Feira Ziriguidum, o projeto Cinepiano, a exposição “Imprevisto”, e a peça infantil “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do grupo local Fulano di Tal. Espaços como o Shopping Campo Grande e o Norte Sul Plaza oferecem atividades lúdicas para o público infantil, incluindo brinquedos infláveis e oficinas.

Destaques no Interior do Estado

No interior, Maracaju realiza a 29ª edição da Festa da Linguiça, com shows e o tradicional almoço de domingo. Em Bonito, o Festival da Cerveja reúne dez cervejarias, atrações musicais e oficinas de degustação. Já Anastácio comemora seus 60 anos com a Festa da Farinha, trazendo artistas como Leonardo, Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto. A cidade de Caracol também celebra aniversário com shows regionais.

Em Três Lagoas, a 14ª edição do Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré movimenta o Balneário Municipal com competições e atrações musicais ao ar livre.

Apoio e Divulgação

A agenda é divulgada e apoiada pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio das prefeituras e produtores locais.