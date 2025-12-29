MS tem pancadas de chuva e calor intenso nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (29), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de chuva de 50 milímetros por hora (mm/h) e ventos que variam de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h), além da onda de calor que traz temperaturas até 5 °C acima da média.

Nesse calor intenso, a recomendação é fazer refeições leves, usar chapéus e óculos escuros, não realizar exercícios nos horários mais quentes do dia e se hidratar.

Campo Grande

Campo Grande tem pancadas de chuva em todos os períodos do dia, e a máxima é de 37 °C.

Dourados

Dourados atinge 33 °C, com pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo à noite.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas e Aparecida do Taboado atingem 34 °C, com ventos fracos e pancadas de chuva em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim tem pancadas de chuva pela manhã e à tarde, com chuva isolada no período noturno; a máxima é de 37 °C. Sonora também atinge 37 °C, com chuva em todos os períodos do dia.

Pantanal

A máxima em Corumbá é de 39 °C, e em Porto Murtinho atinge 36 °C. Ambos os municípios têm pancadas de chuva em todos os períodos do dia.