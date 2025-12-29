Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

previsão do tempo

MS tem pancadas de chuva e calor intenso nesta segunda-feira

Máximas ficam até 5°C acima da média e municípios têm previsão de chuva ao longo do dia

Ana Lorena Franco

Chuva acumula até 50 mm/h - Foto: Arquivo RCN67
Chuva acumula até 50 mm/h - Foto: Arquivo RCN67

Nesta segunda-feira (29), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de chuva de 50 milímetros por hora (mm/h) e ventos que variam de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h), além da onda de calor que traz temperaturas até 5 °C acima da média.

Nesse calor intenso, a recomendação é fazer refeições leves, usar chapéus e óculos escuros, não realizar exercícios nos horários mais quentes do dia e se hidratar.

Campo Grande

Campo Grande tem pancadas de chuva em todos os períodos do dia, e a máxima é de 37 °C.

Dourados

Dourados atinge 33 °C, com pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo à noite.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas e Aparecida do Taboado atingem 34 °C, com ventos fracos e pancadas de chuva em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim tem pancadas de chuva pela manhã e à tarde, com chuva isolada no período noturno; a máxima é de 37 °C. Sonora também atinge 37 °C, com chuva em todos os períodos do dia.

Pantanal

A máxima em Corumbá é de 39 °C, e em Porto Murtinho atinge 36 °C. Ambos os municípios têm pancadas de chuva em todos os períodos do dia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos