Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

previsão do tempo

MS tem pancadas de chuva, mas calor intenso continua nesta quarta-feira

Alguns municípios do estado têm risco de queda de granizo pela manhã

Ana Lorena Franco

As temperaturas continuam altas em MS - Foto: Arquivo RCN67
As temperaturas continuam altas em MS - Foto: Arquivo RCN67

A chuva continua em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (3). Segundo o Climatempo, o corredor de umidade vindo da Amazônia, somado à frente fria que atua no Sudeste, traz temporais ao Estado. Apesar da chuva, o calor intenso continua.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 30°C, com céu nublado e muitas pancadas de chuva e trovões em todos os períodos do dia, além de ventos de intensidade fraca a moderada, com rajadas mais intensas à tarde e à noite.

Dourados

Dourados atinge os 21°C, com pancadas de chuva previstas em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado também têm pancadas de chuva isolada previstas em todos os períodos do dia e ambos têm máxima de 35°C.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim e Sonora atingem os 36°C, com pancadas de chuva em todos os períodos e risco de queda de granizo pela manhã.

Pantanal

Corumbá também tem possibilidade de queda de granizo pela manhã e pancadas de chuva em todos os períodos do dia. Porto Murtinho também tem pancadas de chuva em todos os períodos, mas sem possibilidade de granizo. A máxima em Corumbá é de 38°C e Porto Murtinho atinge os 36°C.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos