MS tem pancadas de chuva, mas calor intenso continua nesta quarta-feira

A chuva continua em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (3). Segundo o Climatempo, o corredor de umidade vindo da Amazônia, somado à frente fria que atua no Sudeste, traz temporais ao Estado. Apesar da chuva, o calor intenso continua.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 30°C, com céu nublado e muitas pancadas de chuva e trovões em todos os períodos do dia, além de ventos de intensidade fraca a moderada, com rajadas mais intensas à tarde e à noite.

Dourados

Dourados atinge os 21°C, com pancadas de chuva previstas em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado também têm pancadas de chuva isolada previstas em todos os períodos do dia e ambos têm máxima de 35°C.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim e Sonora atingem os 36°C, com pancadas de chuva em todos os períodos e risco de queda de granizo pela manhã.

Pantanal

Corumbá também tem possibilidade de queda de granizo pela manhã e pancadas de chuva em todos os períodos do dia. Porto Murtinho também tem pancadas de chuva em todos os períodos, mas sem possibilidade de granizo. A máxima em Corumbá é de 38°C e Porto Murtinho atinge os 36°C.