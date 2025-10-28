Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

MS tem pancadas de chuva, mas tempo segue abafado nesta terça-feira

Chuva pode acumular 100 milímetros em algumas regiões e temperaturas ultrapassam dos 30°C

Ana Lorena Franco

Capital atinge os 31°c, com chuvas previstas para todos os períodos - Reprodução/Agência de Notícias MS
Capital atinge os 31°c, com chuvas previstas para todos os períodos - Reprodução/Agência de Notícias MS

As pancadas de chuva continuam em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28), com temporais pelo fim da manhã, mas o tempo segue abafado, segundo o Climatempo.

O estado está sob alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com  acúmulo de até 100 mm/dia e ventos entre 60 e 100 quilômetros de hora (km/h). Além disso, algumas regiões também têm o alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com acúmulo de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h

Campo Grande

Campo Grande atinge os 31°C, com chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva com trovões nos demais períodos.

Dourados

Dourados tem pancadas de chuva em todos os períodos do dia, com trovoadas no período vespertino e noturno. A máxima é de 28°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado há possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas mais intensas nos demais períodos. A máxima em Três Lagoas é de 34°C, enquanto Aparecida do Taboado atinge os 35°C.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim e Sonora marcam 35°C, com pancadas de chuva e trovões pela tarde e à noite.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 35°C, com pancadas de chuva em todos os períodos, mas à tarde e à noite a chuva acompanha trovoadas. Porto Murtinho tem o mesmo cenário climático, mas a máxima é de 32°C.

