Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

MS tem pancadas de chuvas e ventos intensos nesta quarta-feira

Estado está sob alerta do Inmet, com ventos de até 60 km/h e acumulado de 50 mm de chuva no dia

Ana Lorena Franco

Capital amanheceu com leve garoa - Foto: Arquivo RCN67
Capital amanheceu com leve garoa - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul continua com o tempo instável hoje e as temperaturas ficam mais amenas, segundo o Climatempo. O estado está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de 50 milímetros no dia (mm/dia) e ventos que variam entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com uma leve garoa e tem pancadas de chuva com trovões pela tarde e à noite. Os ventos têm intensidade fraca a moderada em todos os períodos, e a máxima é de 28°C.

Dourados

Dourados tem chuva isolada com ventos moderados pela manhã e pancadas mais intensas pela tarde e à noite, com ventos moderados. A máxima é de 24°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado atingem os 29°C, com pancadas de chuva em todos os períodos e ventos moderados à tarde.

Costa Norte

Coxim e Sonora têm máxima de 29°C, com pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos do dia.

Pantanal

Corumbá tem ventos moderados pela manhã e à tarde, e chuvas estão previstas em todos os períodos do dia; a máxima é de 27°C. Porto Murtinho tem máxima de 24°C e também chove em todos os períodos do dia.

