MS tem previsão de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C

Previsão indica instabilidade ao longo do dia, com chuva forte em pontos específicos e temperaturas elevadas

Ana Lorena Franco

Capital e interior devem enfrentar chuva, ventania e calor - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas intensas, com acúmulo de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos que variam entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h). Além disso, algumas regiões estão sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos de até 100 km/h. Apesar da chuva, o calor predomina no estado.

Campo Grande

A capital amanheceu com quase 25°C. A máxima prevista para hoje é de 32°C, com pancadas de chuva à tarde e chuva isolada à noite. Os ventos variam de intensidade fraca a moderada, com rajadas pontuais.

Dourados

Dourados tem máxima de 34°C, com céu nublado pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Três Lagoas

Três Lagoas tem pancadas de chuva no período vespertino, com muitas nuvens nos demais períodos. A máxima é de 32°C.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim marcam 36°C, com céu nublado em todos os períodos, mas o município tem pancadas de chuva isoladas à tarde. Sonora tem o mesmo cenário climático, mas a máxima é de 35°C.

Pantanal

No Pantanal, as temperaturas são mais altas. Corumbá atinge os 40°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite e trovões no período vespertino. Porto Murtinho também atinge os 40°C e tem pancadas de chuva à tarde e à noite.

