PREVISÃO DO TEMPO

MS tem quarta-feira com altas temperaturas e baixa umidade

Sem previsão de chuva, os índices de umidade podem chegar a 20% ao longo do dia

Ana Lorena Franco

Pantanal e Norte do estado enfrentam calor extremo - Foto: Arquivo RCN67
Pantanal e Norte do estado enfrentam calor extremo - Foto: Arquivo RCN67

A massa de ar quente e seca continua atuando sobre Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (3), com índices de umidade variando entre 20% e 30%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 35°C, com poucas nuvens e ventos fracos a moderados, com rajadas mais intensas em todos os períodos do dia.

Dourados

Dourados atinge os 37°C, com poucas nuvens e ventos fracos pela manhã e tarde, mas maior nebulosidade e ventos moderados no período vespertino.

Costa Leste

Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, há variação de nebulosidade e ventos fracos a moderados, mas sem chuva. Três Lagoas atinge os 35°C e Aparecida do Taboado tem máxima de 34°C.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 39°C, com poucos ventos e céu nublado pela manhã.

Pantanal

No Pantanal, as temperaturas também são altas – Corumbá atinge os 39°C e Porto Murtinho tem máxima de 38°C. Apesar da variação de nebulosidade, não há previsão de chuva em ambos os municípios.

