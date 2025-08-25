MS tem quase 80% das escolas públicas de educação básica conectadas à internet

Mato Grosso do Sul tem quase 80% das escolas públicas de educação básica com internet de banda larga e wi-fi aberto, índice que coloca o estado à frente da média nacional, que é de 60%.

Segundo o Censo Escolar de 2024, MS tem 1.359 escolas públicas com educação básica e, o levantamento mais recente do programa Escolas Conectadas, indica que 79,3% das instituições já oferecem acesso à internet para alunos e professores.

O desempenho coloca Mato Grosso do Sul na liderança nacional ao lado do Rio Grande do Norte (78,49%) e Goiás (77,07%), que também figuram entre os estados mais adiantados na meta de conectar todas as unidades até 2026. No país, 82,2 mil escolas já foram alcançadas, de um total de 137,8 mil previstas.

O programa de estratégia nacional de conectividade escolar prevê investimento total de R$ 8,8 bilhões, com recursos do Ministério das Comunicações e do Ministério da Educação, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e garantir que estudantes da rede pública tenham acesso à internet de qualidade como ferramenta de aprendizado.