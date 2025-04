MS tem queda de temperatura e chuvas perdem força

Nesta terça-feira (29), Mato Grosso do Sul está sob alerta de declínio de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São 68 municípios com previsão de queda entre 3°C e 5°C.

Além disso, mais nove municípios estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com acúmulo de chuva de até 30 milímetros e ventos que alcançam os 60 quilômetros por hora. São eles Alcinópolis, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Paraníba, Pedro Gomes e Sonora.

Segundo o Climatempo, a tendência é que o frio persista e que as chuvas diminuam, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Campo Grande

Campo Grande está sob alerta de declínio de temperatura e atinge máxima de 27°C, com céu nublado em todos os períodos do dia, acompanhado de ventos fracos, mas sem previsão de chuvas.

Dourados

Dourados alcança os 25°C nesta terça-feira e está sob alerta de declínio de temperatura. O céu fica nublado, mas não há previsão de chuvas.

Costa Leste

Na costa Leste, Três Lagoas também prevê queda na temperatura e atinge os 28°C nesta terça-feira, sem chuvas e com ventos fracos.

Já Aparecida do Taboado e Paranaíba atingem 27°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim está sob alerta de perigo potencial de chuvas e tem máxima de 29°C, com o mesmo cenário de céu nublado e sem chuvas.

Já Sonora e Pedro Gomes, que também estão sob alerta de perigo potencial de chuvas e atingem 29°C, têm previsão de chuvas isoladas durante todos os períodos do dia.

Pantanal

Na região pantaneira, Corumbá tem previsão de queda na temperatura e máxima de 29°C. Apesar de estar sob alerta de perigo potencial do Inmet, Corumbá não tem previsão de chuvas para esta terça-feira, mas o céu fica nublado.

Porto Murtinho também está sob alerta de declínio de temperatura e segue o mesmo cenário de céu encoberto e sem chuvas para hoje; a máxma prevista para hoje é de 27°C.