MS tem queda nos nascimentos e nas mortes em 2023, aponta IBGE

TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Nova lei e satélites ajudam a conter avanço do desmatamento no Pantanal

A área desmatada no Pantanal sul-mato-grossense caiu mais de 58% entre 2023 e 2024, marcando uma inflexão importante na curva de supressão vegetal observada ao longo da última década. O desmatamento no Pantanal foi revelado na quinta-feira (15), durante apresentação técnica do sistema MapBiomas Alerta, em Brasília. Segundo o levantamento, a área suprimida no bioma […]