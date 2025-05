MS tem sábado de sol e tempo seco na maior parte do estado

Mato Grosso do Sul inicia o sábado (24) com tempo firme e temperaturas elevadas em praticamente todo o estado. Não há alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta data, e a previsão é de predomínio de sol, com variação de nuvens em algumas regiões.

Campo Grande

Na capital, o dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C, com ventos de intensidade fraca a moderada.

Dourados e região

Dourados terá um sábado de tempo aberto pela manhã e à tarde, com céu parcialmente nublado à noite. As temperaturas oscilam entre 17°C e 28°C. Ponta Porã e Amambai também registram máximas de 27°C, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia.

Costa Leste

Em Três Lagoas, o dia começa com termômetros marcando 19°C pela manhã e atinge 30°C à tarde. O céu permanece com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Aparecida do Taboado e Paranaíba seguem o mesmo padrão, com máximas de 30°C e tempo seco.

Costa Norte

Coxim e Sonora registram máximas de 33°C, com sol predominante e ventos fracos. Pedro Gomes apresenta condições semelhantes, com tempo seco e máxima de 33°C.

Pantanal

Corumbá terá um sábado ensolarado, com temperaturas variando entre 19°C e 31°C. Porto Murtinho também apresenta céu claro e máxima de 33°C. Ambos os municípios não têm previsão de chuva para o dia.

Previsão para os Próximos Dias em Mato Grosso do Sul

A umidade relativa do ar permanece baixa em diversas regiões do estado, especialmente durante a tarde, o que requer atenção para hidratação e cuidados com a saúde. A tendência é de manutenção do tempo seco e quente nos próximos dias, com possibilidade de mudanças apenas com a chegada de uma frente fria prevista para a próxima semana.