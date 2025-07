MS terá 665 cisternas em áreas rurais com verba federal de R$ 6,9 milhões

Com recursos federais no valor de R$ 6,9 milhões, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou a instalação de 665 cisternas em comunidades rurais de 20 municípios do estado. A medida busca garantir o acesso à água para famílias de baixa renda afetadas pela seca e pelas queimadas que marcaram 2024.

As cisternas, com capacidade de 16 mil litros, serão implantadas em municípios do Pantanal e do Centro-Oeste do estado, como Corumbá, Ladário e Aquidauana, além de municípios do Sul, como Ponta Porã, Dourados e Coronel Sapucaia. Serão atendidas comunidades quilombolas, aldeias indígenas e assentamentos rurais.

Detalhes da Implementação e Financiamento

As obras serão executadas por entidades sem fins lucrativos e cooperativas, que serão selecionadas por meio de edital de chamada pública publicado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O prazo para envio das propostas vai até 9 de julho, com divulgação do resultado prevista para 18 de agosto.

Para participar da seleção, as entidades precisam estar credenciadas junto ao Governo Federal e comprovar experiência com projetos de segurança hídrica, tecnologias sociais ou desenvolvimento rural. As obras deverão ser concluídas em até 12 meses após a assinatura dos contratos. Os pagamentos ocorrerão em cinco parcelas, vinculadas à entrega e validação das estruturas no sistema federal SIG Cisternas.