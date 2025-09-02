Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

MS terá calor intenso e risco de tempestades nesta terça

Chuvas isoladas, ventos fortes e temperaturas de até 40°C marcam a previsão para o estado

Ana Lorena Franco

Índices de umidade chegam a 20% mesmo com chance de chuva - Foto: Arquivo RCN67
Índices de umidade chegam a 20% mesmo com chance de chuva - Foto: Arquivo RCN67

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades nesta terça-feira (2), com chuvas que acumulam 30 milímetros e os ventos alcançam os 60 quilômetros por hora.

Apesar da possibilidade de chuva, nas horas mais quentes do dia, os índices de umidade variam entre 20% e 30%, então é importante se hidratar bastante.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 35°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã, mas nos demais períodos o céu só fica nublado, com ventos fracos a moderados.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã têm pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e céu nublado nos demais períodos. Dourados atinge os 35°C e Ponta Porã tem máxima de 36°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, os termômetros marcam 35°C, com poucas nuvens à tarde e à noite, mas com chuva isolada pela manhã. Em Aparecida do Taboado, o céu fica nublado, com ventos moderados no período vespertino, mas sem chuvas; a máxima é de 34°C.

Costa Norte

Na região Norte, o calor é mais intenso — Coxim e Sonora têm máxima de 40°C, com chuva isolada pela manhã e ventos fracos em todos os períodos.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 40°C, com poucas nuvens no período vespertino e noturno, mas a manhã tem chuva isolada. Porto Murtinho tem máxima de 39°C, com pancadas de chuva e trovões pela manhã.

