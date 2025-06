MS terá inverno mais frio, mais úmido e com geadas

O inverno começa nesta sexta-feira (20) e segue até 22 de setembro. De acordo com o Climatempo, Mato Grosso do Sul terá um inverno com temperaturas mais baixas e mais dias frios em comparação aos últimos dois anos, quando os invernos foram mais quentes.

A primeira onda de frio do inverno está prevista para os últimos dias de junho e pode ser mais rigorosa do que a registrada entre 8 e 14 de junho, com quedas acentuadas de temperatura, especialmente no interior do Estado.

Além disso, a probabilidade de geadas aumenta significativamente neste inverno, o que pode impactar a agricultura local, um setor fundamental para a economia sul-mato-grossense.

Apesar da expectativa de um Inverno mais frio que nos de 2024 e 2023, a tendência é que, ao fim da estação, entre agosto e setembro, fique acima da média em praticamente todo o Brasil, mas com episódios de calor mais curtos e menos frequentes.

Em relação às chuvas, a tendência é que Mato Grosso do Sul experimente um inverno com maior umidade, principalmente entre agosto e setembro, devido à formação de corredores de umidade que facilitarão a passagem de frentes frias continentais. Isso deve trazer alívio para as áreas agrícolas, reduzindo os riscos de queimadas, que, nos últimos anos, se mostraram mais severas.