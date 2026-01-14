MS teve média de 39 pedidos de medida protetiva por dia em 2025

Mato Grosso do Sul registrou 14.153 pedidos de medidas protetivas de urgência em 2025, segundo levantamento do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS). O volume equivale a uma média de cerca de 39 solicitações por dia, considerando os 365 dias do ano.

Mesmo durante o recesso forense, quando os trabalhos da Justiça funcionam em regime especial, os pedidos seguiram em alta. Entre 20 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro, foram 639 solicitações, mostrando que as demandas por proteção continuam mesmo em períodos de feriado e férias.

Campo Grande concentra maior número de pedidos

Os dados do TJMS apontam que Campo Grande teve o maior número de solicitações no ano, com 6.233 pedidos. Em seguida aparecem Dourados (1.434) e Corumbá (800).

Na sequência, o levantamento cita Ponta Porã (503) e Três Lagoas (97). As demais comarcas do Estado somaram 5.086 pedidos ao longo de 2025.

Durante o recesso, a Capital também liderou os registros, com 342 solicitações, seguida por Dourados (75) e Três Lagoas (52). Corumbá teve 13 pedidos, e as demais comarcas contabilizaram 157 no período.

Pedidos seguem durante recesso e feriados

Segundo o Tribunal, o sistema Protetivas On-line continuou funcionando normalmente durante o recesso. A ferramenta permite que vítimas solicitem medidas protetivas pela internet, sem necessidade de atendimento presencial imediato.

Ainda no mesmo período, o TJMS registrou a distribuição de 1.117 processos relacionados à Lei Maria da Penha, número que representa cerca de 15% do total de processos distribuídos durante o feriado forense.

Medidas para agilizar notificações e o cumprimento das decisões

Com o aumento da demanda, o Tribunal informou que tem adotado medidas para tentar acelerar o andamento dessas solicitações. Entre as ações citadas estão a regulamentação da intimação eletrônica via WhatsApp, além da designação excepcional de policiais para atuar na função de oficial de Justiça em situações específicas.

Outra iniciativa mencionada foi a instalação da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o lançamento do IntegraJus Mulher, sistema voltado para integração e resposta mais rápida nos casos.

Como pedir medida protetiva pela internet

O sistema Protetivas On-line foi criado em 2020, e permite que a vítima relate a situação e indique quais medidas de proteção considera necessárias, usando celular, tablet ou computador.

Para solicitar, é preciso preencher um formulário de avaliação de risco disponível na área destinada às medidas protetivas de urgência no site do TJMS. O pedido é encaminhado ao juiz responsável e deve ser analisado no prazo legal de até 48 horas.

De acordo com a legislação, não é obrigatório registrar boletim de ocorrência antes para fazer a solicitação, conforme regras da Lei Maria da Penha.

*Com informações do TJMS