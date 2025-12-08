Veículos de Comunicação
ECONOMIA

MS ultrapassa total de novas empresas de 2024 e soma 12,2 mil registros em 2025

Estado chega a 12.296 empreendimentos abertos no ano, superando o total de 2024 antes do fim de dezembro

Arthur Ayres

Empresas abertas em Mato Grosso do Sul somam mais de 12 mil registros em 2025, com destaque para o setor de Serviços - Foto: Divulgação/Governo de MS
Empresas abertas em Mato Grosso do Sul somam mais de 12 mil registros em 2025, com destaque para o setor de Serviços - Foto: Divulgação/Governo de MS

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul registrou 917 novas empresas em novembro, totalizando 12.296 cadastros durante o ano de 2025. O número já é maior que o total apurado durante os 12 meses de 2024, 11.164.

O setor de Serviços novamente acumula a maior quantidade de registros (691) no mês de novembro, seguido do Comércio (193) e da Indústria (33).

No ano, Serviços também lideram o ranking de novas empresas com 9.242, Comércio vem em segundo com 2.611 e Indústria, 443.

Confira a distribuição regional:

  • Campo Grande: 442;
  • Dourados: 102;
  • Três Lagoas: 38;
  • Ponta Porã: 33;
  • Maracaju: 25;
  • Nova Andradina: 18;
  • Chapadão do Sul: 17;
  • Naviraí: 17;
  • Corumbá: 14;
  • Sidrolândia: 13;
  • Ribas do Rio Pardo: 11;
  • Inocência: 10;
  • Aparecida do Taboado: 9;
  • Paranaíba: 8;
  • Ivinhema: 8.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

