MS ultrapassa total de novas empresas de 2024 e soma 12,2 mil registros em 2025

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul registrou 917 novas empresas em novembro, totalizando 12.296 cadastros durante o ano de 2025. O número já é maior que o total apurado durante os 12 meses de 2024, 11.164.

O setor de Serviços novamente acumula a maior quantidade de registros (691) no mês de novembro, seguido do Comércio (193) e da Indústria (33).

No ano, Serviços também lideram o ranking de novas empresas com 9.242, Comércio vem em segundo com 2.611 e Indústria, 443.

Confira a distribuição regional:

Campo Grande : 442;

: 442; Dourados : 102;

: 102; Três Lagoas : 38;

: 38; Ponta Porã : 33;

: 33; Maracaju : 25;

: 25; Nova Andradina : 18;

: 18; Chapadão do Sul : 17;

: 17; Naviraí : 17;

: 17; Corumbá : 14;

: 14; Sidrolândia : 13;

: 13; Ribas do Rio Pardo : 11;

: 11; Inocência : 10;

: 10; Aparecida do Taboado : 9;

: 9; Paranaíba : 8;

: 8; Ivinhema: 8.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul