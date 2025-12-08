MS ultrapassa total de novas empresas de 2024 e soma 12,2 mil registros em 2025

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul registrou 917 novas empresas em novembro, totalizando 12.296 cadastros durante o ano de 2025. O número já é maior que o total apurado durante os 12 meses de 2024, 11.164.
O setor de Serviços novamente acumula a maior quantidade de registros (691) no mês de novembro, seguido do Comércio (193) e da Indústria (33).
No ano, Serviços também lideram o ranking de novas empresas com 9.242, Comércio vem em segundo com 2.611 e Indústria, 443.
Confira a distribuição regional:
- Campo Grande: 442;
- Dourados: 102;
- Três Lagoas: 38;
- Ponta Porã: 33;
- Maracaju: 25;
- Nova Andradina: 18;
- Chapadão do Sul: 17;
- Naviraí: 17;
- Corumbá: 14;
- Sidrolândia: 13;
- Ribas do Rio Pardo: 11;
- Inocência: 10;
- Aparecida do Taboado: 9;
- Paranaíba: 8;
- Ivinhema: 8.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul