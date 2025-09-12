MSGás abre concurso público com salários de até R$ 10,6 mil

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) abriu concurso público para preencher três vagas imediatas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 4.866,95 a R$ 10.699,81 para jornadas de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas entre funções de Analista e Técnico de Processos Organizacionais, em áreas como contabilidade, direito, tecnologia da informação, engenharia e tecnologia/produção, segurança do trabalho, meio ambiente, planejamento estratégico, negócios e operação e manutenção.

Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida, ter CNH categoria “B” e, quando solicitado, registro no conselho profissional correspondente.

As inscrições podem ser feitas de 15 de setembro a 10 de outubro, pelo site da MSGÁS. As taxas de participação custam entre R$ 95 e R$ 115, e pedidos de isenção poderão ser feitos entre 15 e 19 de setembro.

As provas objetivas estão previstas para 2 de novembro, com avaliação discursiva para o cargo de Analista de Direito e prova de aptidão física para Técnico de Operação e Manutenção.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.