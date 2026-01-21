Mudança da CBF permite que clubes de MS mandem jogos na Copa do Brasil 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o regulamento específico da Copa do Brasil 2026 e reduziu de 4 mil para 2 mil a capacidade mínima exigida dos estádios para a realização de jogos da primeira fase da competição. A mudança foi confirmada pela entidade nesta terça-feira (20).

A nova regra beneficia diretamente clubes como Ivinhema e Pantanal, que passam a ter a possibilidade de atuar como mandantes em seus próprios estádios na fase inicial do torneio nacional, e dependem do sorteio para a definição do mando de campo. Os clubes de Mato Grosso do Sul enfrentam Ji-Paraná-RO e Independente-AP.

Antes da alteração, nenhuma praça esportiva de Mato Grosso do Sul atendia ao critério mínimo exigido para a primeira fase. Para as demais etapas da competição, a CBF manteve os parâmetros já previstos. A capacidade mínima exigida permanece em 4 mil lugares da segunda à quarta fase, sobe para 10 mil da quinta fase até as quartas de final e chega a 15 mil lugares nas semifinais e na decisão.

Apesar da flexibilização inicial, o regulamento mantém a proibição do uso de arquibancadas provisórias em 2026. A alternativa havia sido permitida na edição anterior da Copa do Brasil e foi utilizada pelo Operário na primeira fase de 2025, no confronto contra o Criciúma, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Em vistoria realizada no Estádio Jacques da Luz, na semana passada, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallas, confirmou que entrou em contato com o diretor de competições da CBF, Julio Avellar, e solicitou a alteração no regulamento específico da competição e ressaltou a posição da Federação.

“A federação tem a obrigação de ajudar os clubes. Não existe federação sem os seus clubes filiados. Eu quero, até o último instante, insistir em Campo Grande.[…] O dia em que abrir o Morenão, isso se soluciona. Enquanto não abre, a Federação tem a responsabilidade de achar uma fórmula melhor”, afirmou o presidente.

Os mandos de campo e os confrontos da primeira fase ainda não foram sorteados pela CBF.

Confira a página alterada do documento:

A primeira versão do documento, divulgada há cerca de duas semanas, previa a exigência mínima de 4 mil lugares já na fase inicial, repetindo o critério adotado em 2025, mas sem a possibilidade de estruturas temporárias, o que, na prática, inviabilizaria a realização de jogos da competição em estádios sul-mato-grossenses.