Jovem é presa com submetralhadora em salão de beleza no Aero Rancho

Uma jovem de 20 anos foi presa na tarde de sábado (26), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A prisão aconteceu após a Polícia Militar encontrar uma submetralhadora de uso restrito dentro do imóvel onde ela mora e mantém um salão de beleza. A ação foi conduzida pela equipe do Batalhão de Choque da PMMS. Eles chegaram ao local após denúncia anônima.

A informação recebida pela polícia indicava que uma mulher estaria armazenando uma arma de fogo longa. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram uma residência com um banner de serviços de beleza na fachada. A moradora foi abordada no local e permitiu a entrada dos policiais. De imediato, ela confessou a posse de uma arma de fogo ilegal no interior da casa.

De acordo com o relato da jovem, o armamento estava sendo guardado a pedido de seu ex-marido. Ele atualmente cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Em troca, ela receberia o valor de R$ 200 pela guarda do material.

Durante as buscas, foram apreendidas uma submetralhadora Taurus MT-12A, dois carregadores do mesmo calibre, dois carregadores calibre 5.56 e 80 munições desse último calibre. Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao crime com a apreensão é de R$ 20 mil.

A autora foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) do Cepol, onde foi informada de seus direitos constitucionais. A ocorrência reforça a importância do canal de denúncias anônimas e o trabalho de inteligência da PM no combate ao crime organizado na capital sul-mato-grossense.