Mulher de 40 anos é a sexta vítima de feminicídio em MS

O corpo de Gisele Cristina Oliskowiski, de 40 anos, foi encontrado na noite desse sábado (1º) após a Polícia Militar ser acionada por testemunhas do crime. O caso foi registrado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Jeferson Nunes Ramos, de 41 anos, companheiro de Gisele, acertou a cabeça da vítima com uma pedra. Gisele caiu desacordada e, em seguida, o homem arrastou o corpo dela até um poço, no quintal da casa, onde ateou fogo.

As pessoas que presenciaram o crime renderam Jeferson e o deixaram amarrado até a chegada dos policiais. O corpo de Gisele foi encontrado parcialmente carbonizado e retirado do poço com apoio do Corpo de Bombeiros.