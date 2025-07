Usuária é atacada com pedras durante tentativa de comprar drogas no Nhanhá

Na madrugada deste domingo (6), uma mulher de 36 anos foi brutalmente agredida com pedaços de concreto ao tentar comprar drogas no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. A vítima, que é usuária de entorpecentes, relatou à Polícia Militar que foi impedida de fazer a compra por um grupo de usuários, que a expulsaram do local e a atacaram em seguida.

A Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite e dez minutos, com a suspeita inicial de um caso de violência doméstica. No entanto, ao chegar ao endereço informado, os policiais se depararam com a mulher sentada na calçada, ferida na perna direita e recebendo ajuda de um amigo — também usuário e ex-namorado da vítima — que prestava os primeiros socorros.

De acordo com o relato, o grupo agressor era composto por três homens e uma mulher, todos usuários de drogas. A mulher teria insistido em permanecer no local mesmo após ser advertida, o que provocou a agressão. Os suspeitos a atingiram com pedras de concreto, fazendo com que ela caísse no chão.

A equipe do Samu foi acionada para o atendimento emergencial. A vítima apresentava sangramento intenso, inchaço e suspeita de fratura na tíbia da perna direita. Após os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino.

Investigação do Caso

Apesar do ocorrido, a vítima não conseguiu fornecer identificação dos agressores nem detalhes precisos sobre suas características físicas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela Polícia Civil.